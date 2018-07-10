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«Даллас» разгромил «Голден Стэйт», «Хьюстон» победил «Клипперс»
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«Даллас» разгромил «Голден Стэйт», «Хьюстон» победил «Клипперс» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
В Лас-Вегасе в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 10 матчей.
«Детройт Пистонс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 105:97.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Торонто Рэпторс» — 92:82.
«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» — 93:88.
«Филадельфия Сиксерс» — «Вашингтон Уизардс» — 75:87.
«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 100:80.
«Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 91:71.
«Денвер Наггетс» — «Милуоки Бакс» — 90:83.
«Финикс Санз» — «Орландо Мэджик» — 71:53.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Бруклин Нетс» — 78:69.
«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 104:90.
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