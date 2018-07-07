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«Травили мошек, а погибла рыба»: астраханский пляж завалило дохлой рыбой
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«Травили мошек, а погибла рыба»: астраханский пляж завалило дохлой рыбой 

РИА «ФедералПресс» 7 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В одном из пабликов в интернете очевидцы выложили видео с мертвой рыбой, сообщает kaspyinfo.ru.
Автор видео комментирует, что огромное количество селедки, судака и карасей раскидано по береговой линии пляжа города Нариманов и добавляет, что запах стоит невыносимый.
Напомним, самая громкая история с замором рыбы этого лета произошла в АЦКК, где сняли на видео большое количество дохлой рыбы. Сейчас различные надзорные ведомства проводят проверку этого случая, но окончательные результаты пока не были обнародованы.
При этом специалисты отмечают, что гибель селедки — это обычное дело для этого времени года.
В комментариях к видео люди, напротив, утверждают, что такого в области раньше не было. Так девушка под ником Надюня пишет:
«Потравили мошек к футболу…. затравили всё вокруг, отмазываются, что это нормальное явление. Ни один год что-то такого явления не было. Брехуны. На верхах траванули всё и теперь вся дохлятина вниз по Волге спустилась».
Дело в том, что накануне мундиаля в Волгограде местные власти действительно провели обработку водоемов и зеленых зон от мошки и комаров с привлечением авиации, чтобы избавиться от нашествия мелких летающих «грызунов». Однако это не помогло: футбольные болельщики жаловались, что мошкара просто атаковала их в Волгограде.
Фото: pxhere.com
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