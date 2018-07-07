«Травили мошек, а погибла рыба»: астраханский пляж завалило дохлой рыбой

В одном из пабликов в интернете очевидцы выложили видео с мертвой рыбой, сообщает kaspyinfo.ru.

Автор видео комментирует, что огромное количество селедки, судака и карасей раскидано по береговой линии пляжа города Нариманов и добавляет, что запах стоит невыносимый.

Напомним, самая громкая история с замором рыбы этого лета произошла в АЦКК, где сняли на видео большое количество дохлой рыбы. Сейчас различные надзорные ведомства проводят проверку этого случая, но окончательные результаты пока не были обнародованы.

При этом специалисты отмечают, что гибель селедки — это обычное дело для этого времени года.

В комментариях к видео люди, напротив, утверждают, что такого в области раньше не было. Так девушка под ником Надюня пишет:

«Потравили мошек к футболу…. затравили всё вокруг, отмазываются, что это нормальное явление. Ни один год что-то такого явления не было. Брехуны. На верхах траванули всё и теперь вся дохлятина вниз по Волге спустилась».

Дело в том, что накануне мундиаля в Волгограде местные власти действительно провели обработку водоемов и зеленых зон от мошки и комаров с привлечением авиации, чтобы избавиться от нашествия мелких летающих «грызунов». Однако это не помогло: футбольные болельщики жаловались, что мошкара просто атаковала их в Волгограде.

Фото: pxhere.com