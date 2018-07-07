Удивительные животные которые существуют только в одном экземпляре

Удивительный мир живой природы очень разнообразен. Но хватает в нем места и экспериментам: на свете существуют редчайшие существа, встретить которых практически невозможно. Одни находятся на грани исчезновения, другие же мелькают так редко, что о них слагают настоящие мифы!

Пресноводные дельфины байзцы скоро вымрут окончательно. Собственно, последняя экспедиция в поисках этих удивительных созданий вернулась ни с чем, но в 2009 году китайский рыбак заметил одинокого байцзы у своей лодки. Кто знает, может это был самый последний в мире пресноводный дельфин.

Точно также вымершей считалась и ямайская кольцехвостая игуана. Но в 2003 году одну особь встретили на отдаленных островах Хеллшир Хиллс — одинокая игуана с тех пор никогда не показывалась людям.

А вот надежда на восстановление популяции хайнаньского черного хохлатого гиббона остается. Этот самый редкий в мире примат живет только на острове Хайнань: ученые обнаружили целых 23 особи этого вида.