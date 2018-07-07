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Удивительные животные которые существуют только в одном экземпляре
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Удивительные животные которые существуют только в одном экземпляре 

Don't Panic 7 июля 2018
Фото: Don't Panic
Удивительный мир живой природы очень разнообразен. Но хватает в нем места и экспериментам: на свете существуют редчайшие существа, встретить которых практически невозможно. Одни находятся на грани исчезновения, другие же мелькают так редко, что о них слагают настоящие мифы!
Пресноводные дельфины байзцы скоро вымрут окончательно. Собственно, последняя экспедиция в поисках этих удивительных созданий вернулась ни с чем, но в 2009 году китайский рыбак заметил одинокого байцзы у своей лодки. Кто знает, может это был самый последний в мире пресноводный дельфин.
Точно также вымершей считалась и ямайская кольцехвостая игуана. Но в 2003 году одну особь встретили на отдаленных островах Хеллшир Хиллс — одинокая игуана с тех пор никогда не показывалась людям.
А вот надежда на восстановление популяции хайнаньского черного хохлатого гиббона остается. Этот самый редкий в мире примат живет только на острове Хайнань: ученые обнаружили целых 23 особи этого вида.
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