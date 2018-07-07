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В Волгограде приматы Дзюба и Акинфеев предсказали победу России в матче с Хорватией
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В Волгограде приматы Дзюба и Акинфеев предсказали победу России в матче с Хорватией 

v1.ru 7 июля 2018
Фото: v1.ru
Обитатели ручного зоопарка в Волгограде примерили на себя роль спортивных оракулов и попробовали предсказать исход сегодняшнего матча между сборными России и Хорватии. Южноармериканские зверьки прогнозирую сложную игру, и все решится на последних минутах. Если верить обезьянам Дзюбе и Акинфееву, то сборна России вырвет победу на последних минутах.
Тамарины предпочли миску с надписью «Россия»
Хвостатые резиденты «Ручного Zоопарка» южноамериканские тамарины спроецировали результат матча, полакомившись фруктами из мисок с надписями «Россия» и «Хорватия». V1.ru ставил эксперимент совместно с сотрудницей ручного зоопарка Марией Поповой.
— В начале ситуация развернулась очень неоднозначно, — комментирует Мария Попова. — Как только еду поставили на стол, крохотные приматы молниеносно на неё накинулись. Акинфеев и Дзюба сразу заняли позиции на разных фронтах. Позже подключился отец семейства по кличке Морган, решив поддержать Хорватию, но на этом месте продержался недолго и удалился в сторону. Подмога пришла со стороны мамы Дзюбы и Акинфеева — Багиры. Её поддержка оказалась решающей — самка тамаринов не отходила ни на шаг от миски «Россия». Считаю, что исход поединка тамаринов завершился со счётом 2:1 в пользу России.
Россия, 2:1. Ну пожалуйста!
Приматы Дзюба и Акинфеев с пеленок знают, как надо играть в футбол
Тамари́ны, или сагуины (лат. Saguinus) — род обезьян из семейства игрунковых. Длина тела варьируется от 18 до 30 см, с хвостом — от 25 до 44 см. Масса тела — от 220 до 900 грамм. Виды легко отличаются друг от друга по внешнему виду. Окрашены в различные тона чёрного, коричневого и белого цветов. Большинство видов имеют обычно длинные «усы». Тамарины проживают на территории центральной и южной части Латинской Америки. Чаще всего встречаются в Бразилии, Перу и Боливии.
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