В Волгограде приматы Дзюба и Акинфеев предсказали победу России в матче с Хорватией

Обитатели ручного зоопарка в Волгограде примерили на себя роль спортивных оракулов и попробовали предсказать исход сегодняшнего матча между сборными России и Хорватии . Южноармериканские зверьки прогнозирую сложную игру, и все решится на последних минутах. Если верить обезьянам Дзюбе и Акинфееву, то сборна России вырвет победу на последних минутах.

Тамарины предпочли миску с надписью «Россия»

Хвостатые резиденты «Ручного Zоопарка» южноамериканские тамарины спроецировали результат матча, полакомившись фруктами из мисок с надписями «Россия» и «Хорватия». V1.ru ставил эксперимент совместно с сотрудницей ручного зоопарка Марией Поповой

— В начале ситуация развернулась очень неоднозначно, — комментирует Мария Попова. — Как только еду поставили на стол, крохотные приматы молниеносно на неё накинулись. Акинфеев и Дзюба сразу заняли позиции на разных фронтах. Позже подключился отец семейства по кличке Морган, решив поддержать Хорватию, но на этом месте продержался недолго и удалился в сторону. Подмога пришла со стороны мамы Дзюбы и Акинфеева — Багиры. Её поддержка оказалась решающей — самка тамаринов не отходила ни на шаг от миски «Россия». Считаю, что исход поединка тамаринов завершился со счётом 2:1 в пользу России.

Россия, 2:1. Ну пожалуйста!

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