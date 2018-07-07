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Тигр покусал ребенка в Челябинской области
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Тигр покусал ребенка в Челябинской области 

АиФ 7 июля 2018
Фото: АиФ
В Чебаркуле (Челябинская область) тигрёнок из передвижного зоопарка, расположившегося на городской площади, покусал пятилетнюю девочку.
Об инциденте сообщили в сообществе «Типичный Чебаркуль» «ВКонтакте». По словам очевидца, животное набросилось на ребёнка во время фотографирования. О причинах такого поведения не сообщается.
Судя по приложенной к сообщению фотографии, раны, полученные ребёнком, незначительные. Однако автор поста сообщил, что животные не имеют ветеринарных прививок, и призвал других посетителей зоопарка к осторожности.
Между тем, жители города призвали к бойкоту любых передвижных зверинцев, а зоозащитники давно добиваются их запрета.
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