Тигр покусал ребенка в Челябинской области

Чебаркуле ( Челябинская область ) тигрёнок из передвижного зоопарка, расположившегося на городской площади, покусал пятилетнюю девочку.

Об инциденте сообщили в сообществе «Типичный Чебаркуль» «ВКонтакте». По словам очевидца, животное набросилось на ребёнка во время фотографирования. О причинах такого поведения не сообщается.

Судя по приложенной к сообщению фотографии, раны, полученные ребёнком, незначительные. Однако автор поста сообщил, что животные не имеют ветеринарных прививок, и призвал других посетителей зоопарка к осторожности.

Между тем, жители города призвали к бойкоту любых передвижных зверинцев, а зоозащитники давно добиваются их запрета.