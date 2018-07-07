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Швеция — Англия. Прогноз и ставки на тоталы в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 7 июля
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Швеция — Англия. Прогноз и ставки на тоталы в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 7 июля 

LiveSport.Ru 7 июля 2018
Фото: LiveSport.Ru
Швеция
Футболисты сборной Швеции сенсационно стали первыми в группе F, в которую также попали Германия, Мексика и Южная Корея.
Подопечные Янне Андерссона одержали победы над Южной Кореей (1:0) и Мексикой (3:0), а вот Германии проиграли (1:2), хотя пропустили второй гол уже в компенсированное время ко второму тайму.
В 1/8 финала «тре крунур» нанесли минимальное поражение Швейцарии (1:0), в воротах которой расписался Эмиль Форсберг.
В четвертьфинале за шведов не сыграет дисквалифицированный Микаэль Лустиг.
Англия
Сборная Англии в своей группе G заняла второе место, пропустив вперед только Бельгию, которой проиграла очный матч (0:1) в заключительном туре.
Впрочем, победы над Тунисом (2:1) и Панамой (6:1) заранее гарантировали «трем львам» выход в плей-офф.
В 1/8 финала Англия провела очень тяжелый матч с Колумбией, основное время которого завершилось со счетом 1:1. На гол Гарри Кейна с пенальти «кофейщики» ответили точным ударом Ерри Мины на последних секундах встречи.
Победителя пришлось определять в серии пенальти, где удача улыбнулась англичанам, которым помог промах Андреса Урибе и сэйв Джордана Пикфорда после удара Карлоса Бакки.
Прогноз
Средняя линия на предстоящий матч выглядит так: победа сборной Англии — 1,95, победа сборной Швеции — 4,80, ничья — 3,30.
Все прогнозы на футбол
«Тотал меньше 2,5» принимается с коэффициентом — 1,55, «тотал больше 2,5» — с коэффициентом — 2,65.
Как видим, букмекеры не ждут результативного матча, что вполне логично, учитывая стиль игры шведов и усталость многих английских футболистов после 120-минутного марафона на «Открытие Арене».
Скорее всего, мы увидим закрытую игру, которая, вполне вероятно, перетечет в дополнительное время, поэтому предлагаем к рассмотрению ставку «каждая команда забьет меньше 1,5 гола» за 1,95.
Также можно взять ставку «Англия не проиграет и тотал меньше 2,5» за 1,85. Конечно, все это относится к основному времени, ведь если дело вновь дойдет до пенальти, то мы бы засомневались в проходе подопечных Саутгейта.
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