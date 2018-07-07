«Ни хвоста, ни чешуи»: топ-5 самых выдающихся уловов в Самарской области

В самый разгар лета, 8 июля, в Самарской области традиционно отмечается профессиональный праздник — День рыбака. В преддверии такого радостного события 63.ru подготовил топ-5 самых выдающихся уловов за последние полгода. Глядя на некоторых рыб, сложно поверить, что это не фотошоп!

Щуку спикер гордумы порубил на котлеты

— Счастливый трофей поджидал меня на Волге! К счастью, она уже отметала икру, а то я очень за это переживал. В итоге щучка пошла на котлеты. А голову я, как полагается, засушил. Украшает теперь пристанище рыбака, — рассказал Алексей Дёгтев.

Мужчина рыбачит с пяти лет Удачно открыл сезон летней рыбалки и житель Самарской области Жантас Дуспулов. Добычей мужчины стала рыбина весом 22 кг.

— Выехал на своей лодке открыть сезон на Волгу. В итоге рыбачил в районе Тольятти . Поймал щуку на джиг, — рассказал Жантас.

По признанию мужчины, он рыбачит с 5 лет.

— Вот так незаметно и набежал 27-летний стаж, — признался Жантас.

Выходные, проведенные на рыбалке, обернулись для Михаила Подкорытова крупным уловом. Мужчина поймал карпа. Вес гигантской рыбы составил более 11 кг. Невероятный улов поджидал местного жителя в поселке Бариновка Нефтегорского района.

— Мы рыбачим по принципу «поймал — отпустил», поэтому карп вернулся обратно в родную стихию, — рассказал мужчина.

Руки у рыбаков были изранены, но им всё-таки удалось взвесить свой улов

В районе Новокуйбышевска два самарских рыбака смогли совместными усилиями выловить рыбу-гиганта. Для этого им пришлось изрядно попотеть — улов не хотел идти в лодку.

— Рыба подошла к борту. Я попробовал взять ее рукой за скулу, чуть не переломала пальцы. В итоге с помощью подсака и Артема перетащили 10-килограммовую щуку в лодку, — рассказал Василий.

Но и там продолжилась борьба. По словам рыбака, в лодке был бардак, щука билась и всё перевернула. Руки у рыбаков были изранены, но им всё-таки удалось взвесить свой улов. После этого они отпустили щуку.

Рыбку поймали на блесну-колебалку

Отдых на даче вместе с дочкой закончился крупным уловом и для жителя Самарской области. Мужчина поймал на свой крючок большую щуку. Вес добычи — 3 кг.

— Поехали с дочкой на Волжские протоки под Обшаровкой просто покататься на лодке. Но на всякий случай захватил с собой спиннинг, — рассказал счастливый рыбак. — Ловили на блесну-колебалку. Дочка перепугалась. Это ее первая рыбалка, и сразу такой серьезный улов.

Всего во время речной прогулки Владислав поймал 8 щук, 2 жереха и 4 окуней. Рекордный улов мужчина закоптил.