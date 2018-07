Asterix & Obelix XXL 2 выйдет на современных платформах

Приключенческая аркада Asterix & Obelix XXL 2 получит новую жизнь. Французское издательство Microïds объявило, что 29 ноября на РС, PS4, Xbox One и Nintendo Switch выйдет её ремастер.

Первоначально игра появилась в 2005 году на PS2 и РС. Игроки, управляя двумя знаменитыми персонажами, должны были справляться с испытаниями в парке развлечений Цезаря. Asterix & Obelix XXL 2 изобиловала отсылками и пасхалками из области современной культуры.

Для игроков готовят ограниченное и коллекционное издания Asterix and Obelix XXL 2 Remaster, в которые будут включены статуэтки героев.

Обновлённая аркада будет лишь первым шагом. В конце 2019 года планируется выпустить продолжение, совершенно новую игру Asterix and Obelix XXL 3. Это будет оригинальная история, но сохраняющая дух комиксов. Игра выйдет на всех платформах, и в ней появится кооперативный режим. В роли Астерикса или Обеликса игроки будут решать головоломки, исследовать мир и даже участвовать в поединках.