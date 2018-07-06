Asterix & Obelix XXL 2 выйдет на современных платформах 

Приключенческая аркада Asterix & Obelix XXL 2 получит новую жизнь. Французское издательство Microïds объявило, что 29 ноября на РС, PS4, Xbox One и Nintendo Switch выйдет её ремастер.
Первоначально игра появилась в 2005 году на PS2 и РС. Игроки, управляя двумя знаменитыми персонажами, должны были справляться с испытаниями в парке развлечений Цезаря. Asterix & Obelix XXL 2 изобиловала отсылками и пасхалками из области современной культуры.
Для игроков готовят ограниченное и коллекционное издания Asterix and Obelix XXL 2 Remaster, в которые будут включены статуэтки героев.
Asterix and Obelix XXXL 2 remaster will be released on November 29 on Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One and PC.
At the end of 2019, players will discover Asterix and Obelix XXL 3, a new adventure game faithful to the world of comics. #AsterixObelixXXL2 #AsterixObelixXXL3 pic.twitter.com/VGsgDCeA5b
— Microïds Official (@Microids_off) 6 июля 2018 г.
Обновлённая аркада будет лишь первым шагом. В конце 2019 года планируется выпустить продолжение, совершенно новую игру Asterix and Obelix XXL 3. Это будет оригинальная история, но сохраняющая дух комиксов. Игра выйдет на всех платформах, и в ней появится кооперативный режим. В роли Астерикса или Обеликса игроки будут решать головоломки, исследовать мир и даже участвовать в поединках.
Неунывающий Астерикс и добродушный Обеликс впервые появились в 1959 году. Комикс о приключениях двух галлов быстро стал настолько популярен, что в 1967 году вышел первый полнометражный мультфильм по его мотивам «Астерикс из Галлии». В 1999 известный французский режиссёр Клод Зиди снял художественный фильм «Астерикс и Обеликс против Цезаря» с Жераром Депардье в роли Обеликса. А в играх отважные галлы появляются с 1983 года.