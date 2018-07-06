«Милан» представил домашнюю форму на сезон-2018/19

«Милан» в социальной сети опубликовал видеопрезентацию домашней формы на сезон-2018/19. Форма выполнена в традиционных для команды красно-чёрных цветах.

На этот раз техническим спонсором итальянского клуба выступила компания Puma. Последние 20 лет «Милан» неизменно сотрудничал с adidas, однако немецкая компания решила прекратить сотрудничество после того, как клуб был продан китайским инвесторам.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» итальянского клуба.