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«Милан» представил домашнюю форму на сезон-2018/19
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«Милан» представил домашнюю форму на сезон-2018/19 

Чемпионат.com 6 июля 2018
Фото: Soccer News
«Милан» в социальной сети опубликовал видеопрезентацию домашней формы на сезон-2018/19. Форма выполнена в традиционных для команды красно-чёрных цветах.
На этот раз техническим спонсором итальянского клуба выступила компания Puma. Последние 20 лет «Милан» неизменно сотрудничал с adidas, однако немецкая компания решила прекратить сотрудничество после того, как клуб был продан китайским инвесторам.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» итальянского клуба.
В прошлом сезоне «Милан» занял шестое место в чемпионате Италии.
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