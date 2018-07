Форвард «Локомотива-Кубани» Брокхофф перебрался в НБА

«Хочу сказать, что я перехожу в „Даллас“. Сбылась мечта. Тяжелая работа жертвы стоили того», — написал 27-летний австралиец.

So excited to announce I am joining the @dallasmavs. A dream come true. All the hard work and sacrifices have been worth it. pic.twitter.com/eMWh0Ny60z

— Ryan Broekhoff (@RBroekhoff45) 6 июля 2018 г.

Напомним, Брокхофф выступал за "Локомотив-Кубань" с 2015 года. В минувшем сезоне баскетболист провел 16 матчей в Единой лиге ВТБ со средними показателями 8,1 очка, 4,0 подбора и 1,1 передачи за игру.

В Кубке Европы, где «Локомотив-Кубань» дошел до финала, Брокхофф отыграл 16 матчей, набирая в среднем за игру 12,3 очка, делая 5,5 подбора и 1,3 передачи. Австралийский форвард был включен в первую символическую пятерку турнира.