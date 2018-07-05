В Мексике число погибших при взрыве пиротехники возросло до 16

МЕХИКО , 5 июл — РИА Новости . Число погибших в четверг в результате взрыва пиротехники в мексиканском муниципалитете Тультепек возросло до 16 человек, сообщает канал Foro TV со ссылкой на генерального секретаря правительства штата Мехико Алехандро Осуну Риверо.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

Губернатор штата Альфредо дель Масо подтвердил пока гибель 12 человек. Еще около 10 были ранены. Причины взрыва пока не установлены, на месте работают спасатели и пожарные.