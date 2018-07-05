В ростовском зоопарке поселился Артем Дзюба 

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Крупный улов: двух рыбаков осудили в Зернограде

Прибавление в семействе: в ростовском зоопарке родились самые крупные в мире грызуны

«Понимаю, почему женщины в Африке носят только бусы»: показываем, как ростовчане переносят жару