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В ростовском зоопарке поселился Артем Дзюба
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В ростовском зоопарке поселился Артем Дзюба 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Детенышу европейской лани еще нет и месяца
В донской столице теперь живет Артем Дзюба. Правда, это не сам нападающий сборной России по футболу. Такое имя сотрудники ростовского зоопарка дали недавно появившемуся на свет детенышу европейской лани. Естественно, под влиянием успеха национальной команды.
— Мы гордимся достижениями нашей сборной, а победа, которую праздновала вся страна запомнится теперь надолго. Вот мы и решили назвать малыша в честь Артема Дзюбы. Лань наделена такими же характеристиками, как Артем. Она быстрая, меткая и уверенная в себе, — рассказал журналисту портала 161.ru директор зоопарка Александр Жадобин. В этом году в зверинце всех новорожденных животных принято называть на букву «А», поэтому имя футболиста, сравнявшего счет в матче сборной России против Испанией, подошло как нельзя кстати.
Малыш развивается хорошо и питается материнским молоком
Сам малыш родился 16 июня. Сейчас он живет вместе с мамой в вольере, рядом с озером фламинго. Как рассказали в зоопарке, малыш питается материнским молоком и потихоньку пробует растительный корм. Сегодня же стало известно, что не остался в стороне от футбольных событий и московский зоопарк. Вылупившегося чуть больше месяца назад птенца степного орла назвали в честь голкипера российской сборной Игоря Акинфеева.
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