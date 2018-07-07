Ростовская «кошка-мяч» предсказала победу сборной России в матче с Хорватией 

Кошка Белочка из Ростова-на-Дону сделала прогноз на футбольный матч между сборными России и Хорватии, передает ФБА «Экономика сегодня».
По ее мнению, победу в поединке одержит национальная команда РФ.
Кошка, кстати, весьма необычная. Ее окрас весьма сильно напоминает футбольный мяч, сообщает "Пятый канал". Благодаря подобной расцветке Белочка уже стала своеобразным талисманом мундиаля.
Хозяйка Белочки Екатерина заявила, что, возможно, кошка уже разок помогла сборным на этом чемпионате. Так, мексиканские болельщики погладили ее на счастье, а потом их сборная обыграла корейцев.
В знак благодарности мексиканцы купили Белочке корма на полторы тысячи рублей. Так что с питанием у нее все более чем неплохо.
В свою очередь, «Пятый канал» решил проверить способности кошки в угадывании результатов матчей. Белочка без особых сомнений «выбрала» победу сборной России.
Стоит отметить, что в настоящее время животных-предсказателей достаточно много. Это и выдры, и еноты, и даже слоны.
Впрочем, первопроходцем этого дела считается осьминог Пауль, который угадывал результаты матчей на ЧМ-2006. Причем у него это получалось практически безошибочно.