Ростовская «кошка-мяч» предсказала победу сборной России в матче с Хорватией

По ее мнению, победу в поединке одержит национальная команда РФ

Кошка, кстати, весьма необычная. Ее окрас весьма сильно напоминает футбольный мяч, сообщает "Пятый канал" . Благодаря подобной расцветке Белочка уже стала своеобразным талисманом мундиаля.

Хозяйка Белочки Екатерина заявила, что, возможно, кошка уже разок помогла сборным на этом чемпионате. Так, мексиканские болельщики погладили ее на счастье, а потом их сборная обыграла корейцев.

В знак благодарности мексиканцы купили Белочке корма на полторы тысячи рублей. Так что с питанием у нее все более чем неплохо.

В свою очередь, «Пятый канал» решил проверить способности кошки в угадывании результатов матчей. Белочка без особых сомнений «выбрала» победу сборной России.

Стоит отметить, что в настоящее время животных-предсказателей достаточно много. Это и выдры, и еноты, и даже слоны.

Впрочем, первопроходцем этого дела считается осьминог Пауль, который угадывал результаты матчей на ЧМ-2006. Причем у него это получалось практически безошибочно.