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Элтон Джон и Грузия
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Элтон Джон и Грузия 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Долгожданный концерт Элтона Джона в Грузии все же состоялся — он прошел на берегу Черного моря, в местечке Шекветили. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с концерта известного певца
Концерт британского исполнителя Элтона Джона впервые состоялся в Грузии. В конце его выступления Элтон Джон по традиции бросил в зрительский зал барабанную палочку, которую поймал один из счастливчиков. Перед грузинскими слушателями Элтон Джон исполнил песни из последнего студийного альбома Wonderful Crazy Night, а также старые хиты, в том числе одну Sorry Seems to Be the Hardest Word. На бис легендарный певец спел песню Candle in the Wind.
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