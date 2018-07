Элтон Джон и Грузия

Долгожданный концерт Элтона Джона Грузии все же состоялся — он прошел на берегу Черного моря, в местечке Шекветили. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с концерта известного певца

Концерт британского исполнителя Элтона Джона впервые состоялся в Грузии. В конце его выступления Элтон Джон по традиции бросил в зрительский зал барабанную палочку, которую поймал один из счастливчиков. Перед грузинскими слушателями Элтон Джон исполнил песни из последнего студийного альбома Wonderful Crazy Night, а также старые хиты, в том числе одну Sorry Seems to Be the Hardest Word. На бис легендарный певец спел песню Candle in the Wind.