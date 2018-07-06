Варианты обмена защитника «Оттавы» Эрика Карлссона

Столица Канады прощается со своим лучшим игроком.

«Уж полночь близится, а Эрика всё нет». Спустя неделю после разрешения загадок имени Ильи Ковальчука Джона Тавареса всех поклонников НХЛ одолевает новая напасть — возможный скорый обмен защитника «Оттавы» Эрика Карлссона . О том, что дела в стане «Сенаторз» обстоят чуть хуже, чем отвратительно, было известно давно, а фигура владельца клуба Юджина Мельника превратилась в одно из своеобразных ругательств.

Карлссон — капитан команды и лучший её игрок, которому просто необходимо сменить обстановку. Неурядицы в коллективе и конфликт с руководством, потеря ребёнка и таинственные угрозы со стороны подруги бывшего одноклубника Хоффмана — всё это слишком большой груз, чтобы талантливый швед мог как ни в чём не бывало надевать свитер «Оттавы» и выходить на лёд. В то же время руководству команды нет необходимости прямо сейчас отдавать хоккеиста, поскольку контракт с ним рассчитан ещё на один сезон. «Оттава» стремится получить за защитника максимально возможную компенсацию, а среди претендентов на Карлссона с разной частотой упоминания фигурируют «Вегас», «Даллас», «Торонто», «Тампа-Бэй» и «Сан-Хосе».

«Вегас Голден Найтс»

Почему они хотят Карлссона: «рыцари» уже прикупили на рынке нападающего Пола Штястны, и сейчас в усилении нуждается линия обороны. Если, конечно, не прогнать прочь сомнения, что Нейт Шмидт — полноценный защитник номер один, способный играть по 25 минут за матч.

Что они могут предложить: в нынешнем сезоне «Вегас» не имел возможности высоко выбирать на драфте новичков, но год назад у «Голден Найтс» было сразу три высоких драфт-пика. Возможно, «Оттаву» привлечёт кто-то из них, будь то центр Коди Гласс (6 номер), нападающий Ник Сузуки (13), или защитник Эрик Бруннстрём (15). Кроме этого, «Вегас» может пожертвовать защитником Ши Теодором или перспективным форвардом Алексом Таком. Насколько реальна сделка: у «Голден Найтс» более $ 18 млн «под кепкой», а это значит, что проблем с зарплатой Карлссона возникнуть не может. Репутация «Вегаса» сейчас намного лучше, чем у идущей на дно «Оттавы», а переезд в Западную конференцию способен дать свежий старт карьере шведа.

«Сан-Хосе Шаркс»

Почему они хотят Карлссона: «акулы» не смогли соблазнить Джона Тавареса, а Карлссон — редкий защитник, способный приносить команде столько же набранных очков, сколько новоиспечённый центрфорвард «Торонто». Если Эрик попадёт в пару к Бренту Бёрнсу , который за три последних сезона забил 68 голов, это будет очень интересно. Что они могут предложить: «Шаркс» вряд ли сможет отказаться от Томаша Гертля , с которым недавно был подписан новый четырёхлетний контракт. Эвандер Кейн , Логан Кутюр и Джо Павелски также неприкосновенны, поэтому «Сан-Хосе» предпочтёт проститься с Тимо Майером (21 гол в прошлом сезоне), а также кем-нибудь из «проспектов» — например, Райаном Меркли, который играет в том же стиле, что и Карлссон. Насколько реальна сделка: через год истекают контракты у Павелски и Торнтона, а это в сумме $ 11 млн Если Джамбо Джо завершит карьеру, то с продлением Карлссона проблем не возникнет. Календарь НХЛ сезона-2018/19 https://www.championat.com/hockey/_nhl/2635/calendar.html

«Даллас Старз»

Почему они хотят Карлссона: Марк Мето был бы не против воссоединиться со своим прежним партнёром по обороне, но желание «Далласа», конечно, связано не с этим, а со стремлением усилить линию защиты, где 25-летний Джон Клингберг был единственным ярким пятном. Что они могут предложить: Миро Хейсканен , выбранный под общим третьим номером на драфте-2017, должен стать центральной фигурой пакета компенсации. Хотя он может стать и единственным, кого получит «Оттава», поскольку молодой финн очень ценится, а желание «Сенаторз» его заполучить весьма сильно. Насколько реальна сделка: у «Далласа» есть трудности с соблюдением потолка зарплат, поскольку на контрактах значится 18 человек, а свободных денег осталось около $ 10 млн И хотя в следующем году «Старз» избавится от большого контракта Джейсона Спеццы, все сэкономленные деньги пойдут Тайлеру Сегину , который ждёт значительного повышения с нынешних $ 5,75 млн «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Почему они хотят Карлссона: потому, что «Тампа» хочет победить, а заодно насолить «Торонто». Партнёрство Карлссона с Виктором Хедманом было бы первым случаем игры двух обладателей «Норрис Трофи» в одной паре со времён анахаймской пары Пронгер — Нидермайер. Что они могут предложить: Михаила Сергачёва — его участие в этой сделке неизбежно. А вот включение в обменный список Никиты Кучерова было бы слишком большим подарком «Оттаве», поскольку российский бомбардир откровенно недополучает в зарплате, выдавая взамен тонну очков.

Насколько реальна сделка: во Флориде действует облегчённая схема по налогам, поэтому «Тампе» не обязательно предлагать Карлссону максимальные деньги — можно даже не ориентироваться на $ 11-миллионный контракт, который получит от «Кингз» Дрю Даути . Но даже с договором около $ 9 млн кто-то из нынешних хоккеистов «Лайтнинг» будет вынужден уйти.

«Торонто Мэйпл Лифс»

Почему они хотят Карлссона: потому что это «Торонто», который стремиться вернуться в число главных претендентов на самые высокие места. В центральной линии у «кленовых листьев» всё шоколадно — теперь есть и Мэттьюс, и Кадри, и Таварес. А вот на задней линии усиление совсем не помешает, и появление Карлссона способно полностью решить эту задачу.