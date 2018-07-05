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На форварда Вильяма Карлссона претендуют три клуба НХЛ
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На форварда Вильяма Карлссона претендуют три клуба НХЛ 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Как минимум три клуба НХЛ заинтересованы в подписании контракта со шведским нападающим Вильямом Карлссоном, информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Крис Стивенсон.
Претендентами на 25-летнего форварда являются «Вегас Голден Найтс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз».
Напомним, с 1 июля Вильям является ограниченно свободным агентом, приоритет на переговоры с хоккеистом имеет «Вегас», в котором игрок провёл минувший сезон.
Карлссон в минувшем регулярном сезоне стал лучшим бомбардиром «Голден Найтс», набрав 78 (43+35) очков в 82 матчах регулярного сезона. В 20 матчах плей-офф он забросил 7 шайб и сделал 8 голевых передач.
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