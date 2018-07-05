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«Коламбус» счёл цену за Карлссона слишком высокой, Панарин не интересен «Оттаве»
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«Коламбус» счёл цену за Карлссона слишком высокой, Панарин не интересен «Оттаве» 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Коламбус Блю Джекетс» интересовался возможностью обмена защитника «Оттавы Сенаторз» Эрика Карлссона, информирует журналист The Athletic Аарон Порцлайн.
«Блю Джекетс» связывались с «Оттавой», но сочли запросы канадского клуба слишком высокими. Отметим, что российский форвард Артемий Панарин, который мог бы рассматриваться в качестве возможной компенсации, «Сенаторз» не интересен, так как срок его контракта также истекает следующим летом.
При этом у «Коламбуса» в настоящее время есть возможность вместить крупный контракт в свою платежную ведомость — у команды еще $ 14 млн под потолком зарплат.
Ранее стало известно, что в борьбе за шведского защитника остались три команды.
Напомним, следующий сезон — последний по текущему контракту Карлссона с зарплатой $ 6,5 млн в год. Начиная с 1 июля этого года он может подписать новый контракт — с «Оттавой» или тем клубом, куда будет обменян.
После окончания сезона-2017/18 разразился скандал между женой Карлссона и невестой нападающего «сенаторов» Майка Хоффмана. В результате Хоффман был обменян в «Сан-Хосе Шаркс».
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