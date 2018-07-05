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Альфредссон: Карлссон — лучший игрок в истории «Оттавы»
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Альфредссон: Карлссон — лучший игрок в истории «Оттавы» 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший капитан «Оттавы Сенаторз» Даниэль Альфредссон прокомментировал возможный уход из команды нынешнего лидера защитника Эрика Карлссона.
«Сложившаяся ситуация сложна для всех. Для меня нет сомнений, что Эрик — самый большой талант своего поколения и лучший хоккеист, который когда-либо одевал свитер «Сенаторз». Посмотрим, что произойдёт. Лично я надеюсь, что он останется в клубе», — приводит слова шведа обозреватель TSN Брент Уоллес.
Напомним, следующий сезон — последний по текущему контракту Карлссона с зарплатой $ 6,5 млн в год. Начиная с 1 июля этого года он может подписать новый контракт — с «Оттавой» или тем клубом, куда будет обменян.
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