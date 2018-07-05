Альфредссон: Карлссон — лучший игрок в истории «Оттавы»

«Сложившаяся ситуация сложна для всех. Для меня нет сомнений, что Эрик — самый большой талант своего поколения и лучший хоккеист, который когда-либо одевал свитер «Сенаторз». Посмотрим, что произойдёт. Лично я надеюсь, что он останется в клубе», — приводит слова шведа обозреватель TSN Брент Уоллес.

Напомним, следующий сезон — последний по текущему контракту Карлссона с зарплатой $ 6,5 млн в год. Начиная с 1 июля этого года он может подписать новый контракт — с «Оттавой» или тем клубом, куда будет обменян.