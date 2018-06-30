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Виктория Боня с в мини-топе демонстрирует роскошную грудь
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Виктория Боня с в мини-топе демонстрирует роскошную грудь 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Виктория Боня внимательно следит за чемпионатом мира по футболу. Она переезжает из одного города в другой, появляясь на трибунах главных матчей мундиаля.
Сегодня Боня опубликовала снимок с футбольной трибуны, на нем она запечатлена в вызывающем наряде: прозрачная юбка в пол, топ с глубоким декольте, образ она дополнила ярким макияжем и броскими аксессуарами. В глаза бросается буквально за несколько недель увеличившаяся грудь. Теперь светская львица может похвастаться уверенным четвертым размером. Поклонники пришли к выводу, что Виктория вынуждена вкладывать в тюннинг, чтобы найти себе обеспеченного мужчину. Напомним, со своим гражданским супругом, миллионером Алексом Смерфитом она рассталась из-за его измен. Пара сохранила дружеские отношения, они воссоединяются, чтобы отпраздновать день рождения дочери. Тем не менее возобновлять роман пара не планирует.
"Когда жила с Алексом выглядела как леди, сейчас опять за своё!", «На трассах даже поприличнее стоят», «Красивая женщина, ну грудь, чем больше (ну до 5го, конечно), тем лучше для мужчин. по крайней мере, для меня она красавица, в чем бы она не была)!», — пишут в комментариях к снимку на трибуне.
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