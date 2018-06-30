Ещё
Сборная Мексики приземлилась в Самаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сборная Мексики приземлилась в Самаре 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Сборная Мексики сообщила в своём официальном аккаунте в твиттере, что успешно приземлилась в Самаре.
На видеозаписи, прикрепленной к твиту, видно, как футболисты спускаются по трапу самолёта.
— Touched down in Samara! We will be playing this Monday, — прокомментировали спортсмены в твиттере. («Приземлились в Самаре! Будем играть в этот понедельник»).
Touched down in Samara! 🇷🇺We will be playing 🇧🇷 this Monday in the Knockout Phase of the @FIFAWorldCup. 🏆⚽️#NadaNosDetiene | #WorldCup pic.twitter.com/7CEzN4uaza— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) 30 июня 2018 г.
Футболистов разместят в отеле «Ренессанс» в Самаре. Завтра им предстоит пресс-конференция и тренировка на «Самара Арене». В понедельник, 2 июля, мексиканцы сразятся со сборной Бразилии.
63.ru: последние новости
Вёз на продажу: в Самарской области уничтожили более тонны говядины без документов Сызранский рыбак поймал в Волге краснокнижную стерлядь В Тольятти закрыли торговый центр «ОМЕГА»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами198
В РФ проведут референдум о пенсионной реформе
Пассажира избили и выбросили из самолета83
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит7
Порошенко предупредил о «тесте для Кремля»158
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение