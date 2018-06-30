Сборная Мексики приземлилась в Самаре 

Сборная Мексики сообщила в своём официальном аккаунте в твиттере, что успешно приземлилась в Самаре.
На видеозаписи, прикрепленной к твиту, видно, как футболисты спускаются по трапу самолёта.
— Touched down in Samara! We will be playing this Monday, — прокомментировали спортсмены в твиттере. («Приземлились в Самаре! Будем играть в этот понедельник»).
Touched down in Samara! 🇷🇺We will be playing 🇧🇷 this Monday in the Knockout Phase of the @FIFAWorldCup. 🏆⚽️#NadaNosDetiene | #WorldCup pic.twitter.com/7CEzN4uaza— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) 30 июня 2018 г.
Футболистов разместят в отеле «Ренессанс» в Самаре. Завтра им предстоит пресс-конференция и тренировка на «Самара Арене». В понедельник, 2 июля, мексиканцы сразятся со сборной Бразилии.