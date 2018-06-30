Во Франции нашли сбежавшего из зоопарка кенгуру

В окрестностях Лиона нашли сбежавшего из зоопарка Сен-Мартен-ла-Плен кенгуру. Об этом пишет Le Progres.

По данным издания, кенгуру сбежал из зоопарка почти два месяца назад.

Как отмечается, жители окрестностей Лиона нашли животное на спортивной площадке.

В настоящее время кенгуру вернули в зоопарк.

При этом к сородичам его пустят только через неделю.

Ранее сообщалось, что в Австралии кенгуру сломал челюсть охотнику.

Как отмечалось, инцидент произошел в районе Келлерберрин. Молодой человек со своим братом отправился на охоту, решив пострелять кенгуру.