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Во Франции нашли кенгуру, сбежавшего из зоопарка два месяца назад
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Во Франции нашли кенгуру, сбежавшего из зоопарка два месяца назад 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сбежавшего из зоопарка Сен-Мартен-ла-Плен во Франции кенгуру валлаби нашли только спустя два месяца, животное доставлено обратно в заповедник, вскоре его осмотрит ветеринар, сообщает в субботу местное издание Progres.
По информации газеты, кенгуру сбежал из зоопарка еще 5 мая, «воспользовавшись дырой в ограде». Поиски животного продолжались около двух месяцев. В минувшую пятницу житель окрестностей Лиона обнаружил сбежавшего кенгуру на спортивной площадке и вызвал для отлова жандармов и специалистов из зоопарка.
Как сообщил представитель зоопарка Ромен Кайо, животное чувствует себя хорошо. «Он мне показался немного обезвоженным, но в это время года он смог найти достаточное количество травы. В понедельник его осмотрит ветеринар», — рассказал изданию Кайо.
Представитель зоопарка добавил, что, будучи на воле, животное не представляло угрозы для местного населения. «Никакой опасности для населения не было, только для него самого. Его могла сбить машина», — отметил Кайо.
Издание добавляет, что кенгуру вернется к 23 своим сородичам через неделю.
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