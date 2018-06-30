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Соревнования по ловле речных рыб в Центральном Китае
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Соревнования по ловле речных рыб в Центральном Китае 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Эньши /пров. Хубэй/, 30 июня /Синьхуа/ — В субботу в уезде Лайфэн Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй в центре Китая прошли соревнования по ловле речных рыб, в которых приняли участие 120 команд в составе 360 человек.
Эньши /пров. Хубэй/, 30 июня /Синьхуа/ — В субботу в уезде Лайфэн Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй в центре Китая прошли соревнования по ловле речных рыб, в которых приняли участие 120 команд в составе 360 человек.
Эньши /пров. Хубэй/, 30 июня /Синьхуа/ — В субботу в уезде Лайфэн Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй в центре Китая прошли соревнования по ловле речных рыб, в которых приняли участие 120 команд в составе 360 человек.
Эньши /пров. Хубэй/, 30 июня /Синьхуа/ — В субботу в уезде Лайфэн Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй в центре Китая прошли соревнования по ловле речных рыб, в которых приняли участие 120 команд в составе 360 человек.
Эньши /пров. Хубэй/, 30 июня /Синьхуа/ — В субботу в уезде Лайфэн Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй в центре Китая прошли соревнования по ловле речных рыб, в которых приняли участие 120 команд в составе 360 человек.
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