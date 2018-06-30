Соревнования по ловле речных рыб в Центральном Китае

Эньши /пров. Хубэй/, 30 июня / Синьхуа / — В субботу в уезде Лайфэн Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй в центре Китая прошли соревнования по ловле речных рыб, в которых приняли участие 120 команд в составе 360 человек.

Эньши /пров. Хубэй/, 30 июня /Синьхуа/ — В субботу в уезде Лайфэн Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй в центре Китая прошли соревнования по ловле речных рыб, в которых приняли участие 120 команд в составе 360 человек.

Эньши /пров. Хубэй/, 30 июня /Синьхуа/ — В субботу в уезде Лайфэн Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй в центре Китая прошли соревнования по ловле речных рыб, в которых приняли участие 120 команд в составе 360 человек.

Эньши /пров. Хубэй/, 30 июня /Синьхуа/ — В субботу в уезде Лайфэн Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй в центре Китая прошли соревнования по ловле речных рыб, в которых приняли участие 120 команд в составе 360 человек.

Эньши /пров. Хубэй/, 30 июня /Синьхуа/ — В субботу в уезде Лайфэн Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй в центре Китая прошли соревнования по ловле речных рыб, в которых приняли участие 120 команд в составе 360 человек.