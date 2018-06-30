Московский зоопарк закроют в 15:00 в субботу из-за прогнозов Гидрометцентра

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве в субботу ожидаются порывы ветра до 20 м/с и жара, а также возможен град. Обычно зоопарк закрывается в 22:00, передает ФБА «Экономика сегодня»

Гидрометцентр России продлил до 30 июня меры предосторожности в связи с «желтым» уровнем погодной опасности из-за сильного ветра и грозы.

Метеорологи отметили, что в субботу в Москве ожидается дождь, гроза, количество осадков 8-35 миллиметров. Возможны порывы ветра «15-20 метров в секунду».

Стоит отметить, что решение закрыть парк в 15:00 было принято с целью предотвращения опасных ситуаций и рисков для жизни и здоровья населения, следует из сообщения, опубликованного на сайте зоопарка.