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Московский зоопарк закроют в 15:00 в субботу из-за прогнозов Гидрометцентра
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Московский зоопарк закроют в 15:00 в субботу из-за прогнозов Гидрометцентра 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве в субботу ожидаются порывы ветра до 20 м/с и жара, а также возможен град. Обычно зоопарк закрывается в 22:00, передает ФБА «Экономика сегодня».
Гидрометцентр России продлил до 30 июня меры предосторожности в связи с «желтым» уровнем погодной опасности из-за сильного ветра и грозы.
Метеорологи отметили, что в субботу в Москве ожидается дождь, гроза, количество осадков 8-35 миллиметров. Возможны порывы ветра «15-20 метров в секунду».
Стоит отметить, что решение закрыть парк в 15:00 было принято с целью предотвращения опасных ситуаций и рисков для жизни и здоровья населения, следует из сообщения, опубликованного на сайте зоопарка.
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