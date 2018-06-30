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20 раков и 5 кг щуки — суточная норма для рыбаков в Тверской области
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20 раков и 5 кг щуки — суточная норма для рыбаков в Тверской области 

tvernews.ru 8 часов назад
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства России, внесены изменения в Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Они касаются лимита суточной нормы добычи (вылова) водных биоресурсов для рыбаков-любителей.
Так, водоёмах Тверской области суточная норма добычи для каждого гражданина составляет: судак — 5 кг, щука — 5 кг, сом пресноводный — 1 экземпляр, раки — 20 экземпляров.
Суммарная суточная норма для всех видов водных биоресурсов составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг. Если же лимит исчерпан, то, рыбак, в идеале, обязан прекратить ловлю.
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