Почему Диана Арбенина отказалась от гида и спецсопровождения

​​​​Диана Арбенина отдыхает в Китае . Несмотря на то, что в юбилейный для «Ночных Снайперов» год расписание артистки достаточно плотное, она нашла время последовать зову души: «Мысль приехать сюда зародилась внезапно, как у меня это обычно бывает — я вдруг ярко понимаю, что мне буквально необходимо лететь в какое-то место на земле». Путешествие Диана Арбенина начала с Шанхая . Прогулки по Старому Городу, ужин в одном из ресторанчиков романтичного французского квартала, захватывающая дух панорама, открывающаяся со смотровой площадки Шанхайского всемирного финансового центра, который русские прозвали «открывашка» за характерную форму — такую программу минимум рекомендует Диана. Затем по маршруту был симпатичный городок Иу, где есть теперь отпечаток ладони артистки, и удивительный Сиань, одна из древних столиц страны.

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«Китайцы очень открытые и дружелюбные, кажется, их так много в других частях света — в России , Европе, Америке, но здесь они абсолютно гармонично «растворяются» в пространстве своей земли», — делится впечатлениями Диана Арбенина. «Они практически не говорят на английском, приходится объясняться с помощью приложения, что очень забавно, потому что мы не можем друг друга понять, но очень хотим — а это самое главное».

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1811616319357281112_416616174"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Путешествие лидера «Ночных Снайперов» сейчас в самом разгаре, в настоящий момент рок-звезда находится на юго-востоке страны в городе Гуйлинь, который славится своими впечатляющими ландшафтами. Дальше путь Дианы Арбениной идет на север, в Пекин: «Я нетипичный турист, мне не нравятся гиды, надзор, присмотр, „организованные“ экскурсии. Всегда изучаю страну изнутри, и это путешествие мне очень по душе». По окончании отпуска артистки «Ночные Снайперы» продолжат двухлетний юбилейный тур по России и городам зарубежья, посвященный 25-летию группы.

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