Льготники могут пройти в зоосад, просто приложив к турникету соцкарту

Упростилась процедура прохождения в столичный зоосад льготников: теперь обладателям социальной карты достаточно приложить ее к турникету на входе, без получения бесплатного билета в кассе.

«Ранее в Московском зоопарке социальная карта уже стала заменять документ, удостоверяющий право на льготное посещение. Теперь проход по социальной карте дополнительно позволяет человеку сэкономить время на получение билета в кассе и помогает разгрузить очереди к ним», — сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Попасть в Московский зоопарк без очереди в кассу по социальной карте могут дети до 17 лет включительно, студенты очной формы обучения, люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, а также члены многодетных семей, военнослужащие срочной службы и участники боевых действий. Они смогут посетить зоосад, не покупая билет, только один раз в день.