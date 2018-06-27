Ещё
Льготники могут пройти в зоосад, просто приложив к турникету соцкарту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Льготники могут пройти в зоосад, просто приложив к турникету соцкарту 

Управа района Коньково 27 июня 2018
Фото: Управа района Коньково
Упростилась процедура прохождения в столичный зоосад льготников: теперь обладателям социальной карты достаточно приложить ее к турникету на входе, без получения бесплатного билета в кассе.
«Ранее в Московском зоопарке социальная карта уже стала заменять документ, удостоверяющий право на льготное посещение. Теперь проход по социальной карте дополнительно позволяет человеку сэкономить время на получение билета в кассе и помогает разгрузить очереди к ним», — сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.
Попасть в Московский зоопарк без очереди в кассу по социальной карте могут дети до 17 лет включительно, студенты очной формы обучения, люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, а также члены многодетных семей, военнослужащие срочной службы и участники боевых действий. Они смогут посетить зоосад, не покупая билет, только один раз в день.
Управа района Коньково: последние новости
Синоптики рассказали, каким будет лето Горожане могут узнать график отключения и включения горячей воды можно на mos.ru Теплая погода с дождями ожидает жителей столицы на этой неделе
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами275
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит21
В РФ проведут референдум о пенсионной реформе
Пассажира избили и выбросили из самолета85
Уволен предложивший для россиян «налог на дождь»56
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение