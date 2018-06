ЧМ вполне может стать лучшим за всю историю футбола

Trump continues to hint at concessions he might offer Putin . Appeasement (almost always a bad idea) usually occurs in response to some threat, but Putin (to the best of my knowledge!) is not preparing to invade Europe. So what is the strategy here? I just dont get it.

России ​Трамп продолжает намекать на уступки, которые он мог бы предложить Путину. Умиротворение (почти всегда это плохая идея) обычно возникает в ответ на некую угрозу, но Путин (насколько я знаю) не готовится к завоеванию Европы. Так в чем же здесь заключается стратегия? Никак не могу понять. — Майкл Макфол, бывший посол США

If you're among those who suspect this World Cup has the makings of one of the best ever, the numbers from the just-completed group stage of the football showcase suggest you may be right.

​Если вы оказались в числе тех, кому кажется, что этот ЧМ вполне может стать лучшим за всю историю, показатели только что завершившегося группового этапа футбольного действа дают основание считать, что вы правы. — Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс»

The bodies of three babies were recovered and around 100 people were missing after a migrant boat sank off the coast of Libya, survivors and the coastguard say

​Найдены тела троих детей, пропали около 100 человек после того, как затонула лодка с мигрантами у берегов Ливии , сообщают выжившие и члены береговой охраны. — Информационное агентство «Франс-пресс»

Children spend up to 10 hours a day 'mindlessly swiping' their mobiles, study finds

​Дети до 10 часов в день «бездумно водят пальцами по экранам мобильных устройств», по данным исследования. — Газета «Телеграф»

What's in a name Brazil? No more Peles and Zicos

​Какие ассоциации вызывает слово «Бразилия»? Наконец-то не Пеле и не вирус Зика. — Информационное агентство «Рейтер»

In the first quarter of 2018, more than $300 billion was repatriated to the United States, setting a new record high, according to the Bureau of Economic Analysis.

​По данным Бюро экономического анализа, в первом квартале 2018 года более 300 млрд долларов возвращены в США, и это новый рекорд. — Белый Дом, резиденция президента США