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Огромная шестиметровая акула испугала жителей Испании
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Огромная шестиметровая акула испугала жителей Испании 

Don't Panic 11 часов назад
Фото: Don't Panic
Средиземное море всегда считалось местом безопасным. Теперь беззаботные времена ушли навсегда — огромные белые акулы вполне могут устроить себе здесь настоящие охотничьи угодья. Это первый случай, когда океанский хищник был замечен в водах Средиземного моря.
Шестиметрового хищника по чистой случайности заметил биолог Рикардо Сагарманага Ван Буйтен, который был в экспедиции. И это можно назвать настоящей удачей: представьте, какой сюрприз преподнес бы кархарадон, объявившись в прибрежных водах людного пляжа.
Новость о появлении опасного хищника всерьез обеспокоила местный муниципалитет. Морская охрана Испании не имеет особого опыта борьбы с белыми акулами, так что пока власти просто закрыли несколько пляжей.
Надо сказать, опасения эти не беспочвенны. Помните легендарные «Челюсти» Спилберга? Режиссер вдохновлялся реальной историей об акуле, целых два месяца державшей в страхе всю Америку.
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