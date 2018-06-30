Огромная шестиметровая акула испугала жителей Испании

Средиземное море всегда считалось местом безопасным. Теперь беззаботные времена ушли навсегда — огромные белые акулы вполне могут устроить себе здесь настоящие охотничьи угодья. Это первый случай, когда океанский хищник был замечен в водах Средиземного моря.

Шестиметрового хищника по чистой случайности заметил биолог Рикардо Сагарманага Ван Буйтен, который был в экспедиции. И это можно назвать настоящей удачей: представьте, какой сюрприз преподнес бы кархарадон, объявившись в прибрежных водах людного пляжа.

Новость о появлении опасного хищника всерьез обеспокоила местный муниципалитет. Морская охрана Испании не имеет особого опыта борьбы с белыми акулами, так что пока власти просто закрыли несколько пляжей.

Надо сказать, опасения эти не беспочвенны. Помните легендарные «Челюсти» Спилберга? Режиссер вдохновлялся реальной историей об акуле, целых два месяца державшей в страхе всю Америку.