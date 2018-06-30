Дрейк спел про Беллу Хадид в новом альбоме. Что думает модель?

Слухи о том, что Дрейк (31) и Белла Хадид (21) встречаются, ходили еще прошлой осенью. Тогда фанаты звезд начали замечать, что они ну слишком часто проводят время вместе.

А вчера рэпер выпустил новый альбом, полный откровений. Например, в песне он признался, что у него есть сын: «Я не прятал ребенка от мира, я прятал мир от ребенка».

Поклонники уверены: Дрейк упоминает Беллу в треке Finesse. «Нужно ли мне ехать в Нью-Йорк , я не могу решить, ведь Недели моды — это больше по твоей части»; «Это требует некоторой утонченности. Я видел тебя утонченной. Он не знает, что это» (отсылка к The Weeknd (28)); «Ты и твоя сестра слишком сексуальные, чтобы справиться с желанием», — читает рэпер.

В Сети начались бурные обсуждения романа музыканта и модели. Но, кажется, Белле это не понравилось. В своем Twitter она решила ответить на слухи. «Это не я! Это просто неуважительно. Почему люди не могут просто дружить без всяких слухов». Интересно.

https://twitter.com/bellahadid/status/1012764155458281473

Кстати, Хадид мы не может верить на сто процентов. Ведь когда в Сети появились новости о том, что The Weeknd зажигал с ней на «Коачеле», модель тоже написала: «Это была не я», а потом, напомним, звезд застали за поцелуями в Каннах.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/drejk-nameknul-spel-pro-bellu-hadid-v-novom-albome-chto-dumaet-model/