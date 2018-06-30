Игрок косовского клуба повторил жест Джаки и Шакири в матче Лиги чемпионов 

Защитник косовского клуба «Дрита» Лиридон Лечи в матче предварительного раунда Лиги чемпионов с гибралтарским «Линкольном» после забитого гола в ворота команды соперника повторил способ празднования гола в исполнении полузащитников сборной Швейцарии Гранита Джаки и Шердана Шакири.
Лечи, как и Джака с Шакири в матче группового этапа чемпионата мира—2018 со сборной Сербии (2:1), после гола изобразил с помощью ладоней главный символ Албании — двухглавого орла. Напомним, что Джака и Шакири, имеющие косоварское происхождение, за подобный жест получили по штрафу от ФИФА в размере 10 тысяч швейцарских франков (около € 8,6 тыс.).
«Дрита» обыграла «Линкольн» со счёте 4:1, забив три мяча в дополнительное время матча, и вышла в следующий раунд Лиги чемпионов. Лечи отметился двумя голами.