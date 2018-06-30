Игрок косовского клуба повторил жест Джаки и Шакири в матче Лиги чемпионов

«Дрита» обыграла «Линкольн» со счёте 4:1, забив три мяча в дополнительное время матча, и вышла в следующий раунд Лиги чемпионов. Лечи отметился двумя голами.

Чемпионат.com: последние новости

Озил: сборная Германия была недостаточно хороша, нам нужно сделать выводы

Россияне завоевали три золота в первый день юниорского ЧЕ по дзюдо

Боатенг: четыре года назад сборная Германии была на вершине мира — теперь на дне