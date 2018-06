В интернете появилась новая форма «Милана»

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии новой формы «Милана». Футболка будет выполнена в традиционных вертикальных черных и красных полосах, несмотря на то, что новым техническим спонсором клуба будет Puma.

More pictures have leaked of the 2018/19 Puma Milan kit. [via @Footy_Headlines] pic.twitter.com/mBj3vmJzlr

— TheMilanBible (@TheMilanBible) 29 июня 2018 г.