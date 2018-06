В Польше родился двухголовый теленок-мутант

МОСКВА , 30 июн — РИА Новости . Польский ветеринар Каролина Саровска выложила в Сеть фотографии новорожденного теленка с двумя головами, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на ферме в городе Ковалево-Поморске на севере Польши . Новорожденный теленок скончался вскоре после тяжелых родов. По словам ветеринара, корова рожает в четвертый раз и это не первый случай, когда детеныш появляется на свет с отклонениями. Другой теленок родился с внутренними органами, которые находились снаружи.

По мнению экологов, подобные мутации могут быть вызваны пестицидами в генетически модифицированных кормах, которые животные потребляют вместо естественного рациона.

В 2017 году теленок с двумя головами родился на ферме в пакистанском городе Карачи . У теленка было четыре глаза, два рта, два носа и четыре уха. Каждая голова имела собственный мозг.

Mutant calf with TWO HEADS stuns vet and farmer after 'miracle' birth https://t.co/6spwNcSOWJ pic.twitter.com/Tg9qwVwYsF

— Daily Express (@Daily_Express) 27 июня 2018 г.