Дайвинг с акулами и другие чудеса «Подводного царства»

Мексиканский фотограф и антрополог Ануар Патьяне (Anuar Patjane) делает невероятные черно-белые фотографии морских обитателей, раскрывая для нас удивительный подводный мир. Фотохудожник отправляется в бездну, чтобы встретиться там с акулами, китами, скатами или дельфинами, которые, благодаря сложным и захватывающим композициям, словно купаются в свете.

Источник: Colossal

Ануар Патьяне — обладатель премии World Press Photo в номинации «Природа» и победитель конкурса National Geographic Traveler.

Работы талантливого мексиканского фотографа наглядно демонстрируют, насколько грандиозна жизнь под водой, о которой мы догадываемся лишь по картинкам. Своими зрелищными фотографиями он надеется привлечь внимание к вопросу защиты окружающей среды и подводной фауны.

«Своей серией «Подводное царство» (Underwater Realm) я стараюсь показать красоту наших океанов, которая обычно игнорируется. Люди ведут слишком активный вылов рыбы, а нам стоит обращать внимание на то, как ловят рыбу в Мировом океане и как человечество добывает там свое пропитание, — рассказывает фотохудожник в описании к фотопроекту. — Нас тревожит уничтожение лесов, потому что это не может остаться незамеченным, но мы не видим, как разрушается жизнь под водой, и не обращаем внимания на этот вопрос».