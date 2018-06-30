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Дайвинг с акулами и другие чудеса «Подводного царства»
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Дайвинг с акулами и другие чудеса «Подводного царства» 

Bigpicture.ru 15 часов назад
Фото: Bigpicture.ru
Мексиканский фотограф и антрополог Ануар Патьяне (Anuar Patjane) делает невероятные черно-белые фотографии морских обитателей, раскрывая для нас удивительный подводный мир. Фотохудожник отправляется в бездну, чтобы встретиться там с акулами, китами, скатами или дельфинами, которые, благодаря сложным и захватывающим композициям, словно купаются в свете.
Источник: Colossal
Ануар Патьяне — обладатель премии World Press Photo в номинации «Природа» и победитель конкурса National Geographic Traveler.
Работы талантливого мексиканского фотографа наглядно демонстрируют, насколько грандиозна жизнь под водой, о которой мы догадываемся лишь по картинкам. Своими зрелищными фотографиями он надеется привлечь внимание к вопросу защиты окружающей среды и подводной фауны.
«Своей серией «Подводное царство» (Underwater Realm) я стараюсь показать красоту наших океанов, которая обычно игнорируется. Люди ведут слишком активный вылов рыбы, а нам стоит обращать внимание на то, как ловят рыбу в Мировом океане и как человечество добывает там свое пропитание, — рассказывает фотохудожник в описании к фотопроекту. — Нас тревожит уничтожение лесов, потому что это не может остаться незамеченным, но мы не видим, как разрушается жизнь под водой, и не обращаем внимания на этот вопрос».
Патьяне фотографирует не только подводную жизнь, но и пейзажи разных стран мира. Больше его работ, в том числе фотосерии, снятые в Антарктиде и Исландии, вы можете найти на официальном сайте фотографа и в инстаграме.
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