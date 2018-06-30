Редкие и гигантские: камера сняла африканских лесных свиней

Рафаэль Рейна-Уртадо запечатлел группу черных боровов и опубликовал невероятные кадры на YouTube.

На них видно, как группа редких диких свиней ведет себя в естественной среде обитания. Таинственные животные весят несколько сотен килограммов, покрыты жесткой щетиной и очень любят принимать грязевые ванны. По словам исследователей, африканские свиньи предпочитают передвигаться группами из трех-четырех взрослых особей и нескольких детенышей.

Экологи отмечают, популяция лесных кабанов в Восточной Африке стремительно сокращается. Зверей истребляют охотники из-за вкусного мяса.

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