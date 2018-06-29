Ещё
Аргентинский болельщик заставил непонимающего араба угрожать бомбой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аргентинский болельщик заставил непонимающего араба угрожать бомбой 

Lenta.ru 22 часа назад
Фото: Lenta.ru
Аргентинского болельщика, оказавшегося чиновником, накажут за шутку над арабом на чемпионате мира в России. Об этом министр безопасности страны Патрисия Буллрич сообщила в Twitter.
По ее словам, аргентинец записал видео, на котором попросил араба произнести на испанском фразу «бросить бомбу в клуб „Насчель“ (футбольный клуб в одноименном городе — прим. »Ленты.ру»)».
«Мы просим, чтобы у него отозвали паспорт болельщика, так как, помимо того, что он ведет себя безответственно, он еще и является должностным лицом», — написала Буллрич.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами250
В РФ проведут референдум о пенсионной реформе
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит12
Пассажира избили и выбросили из самолета84
Уволен предложивший для россиян «налог на дождь»50
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение