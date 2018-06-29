Аргентинский болельщик заставил непонимающего араба угрожать бомбой

Аргентинского болельщика, оказавшегося чиновником, накажут за шутку над арабом на чемпионате мира в России . Об этом министр безопасности страны Патрисия Буллрич сообщила в Twitter.

По ее словам, аргентинец записал видео, на котором попросил араба произнести на испанском фразу «бросить бомбу в клуб „Насчель“ (футбольный клуб в одноименном городе — прим. »Ленты.ру» )».

«Мы просим, чтобы у него отозвали паспорт болельщика, так как, помимо того, что он ведет себя безответственно, он еще и является должностным лицом», — написала Буллрич.