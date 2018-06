В США водитель во время движения обнаружил на лобовом стекле машины змею

МОСКВА , 29 июн — РИА Новости . Лайрд Малер из Аризоны обнаружил, что на его лобовом стекле во время движения автомобиля появилась змея, сообщает Upi.

Мужчина рассказал, что, заметив змею, попытался смахнуть ее дворниками, но это не принесло результата. Одновременно с этим Лайрд снимал происходящее на телефон.

"Я был шокирован, но в то же время продолжал следить за дорогой, ведь, конечно, не хотел попасть в аварию", — заявил мужчина.

Here is a picture of the snake a Valley man found crawling out of the hood of his SUV **as he drove** along Shea this week (Courtesy: Layrd Mahler). Man tried to use wipers, snake too smart and latched on @abc15 @ABC @CNN pic.twitter.com/mCb4J4ZjJ6

— Mike Pelton (@MikePeltonABC15) June 28, 2018

Добравшись домой, он позвонил в службу контроля за животными. Прибывшие специалисты найти змею не смогли.