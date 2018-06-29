Российский нападающий Зыков подписал новый контракт с клубом НХЛ «Каролина»

ТАСС , 29 июня. Российский нападающий Валентин Зыков заключил новое соглашение сроком на два года с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уоддел объявил о том, что руководство согласовало все условия нового контракта, согласно которому за сезон-2018/2019 Зыков получит $650 тыс., в сезоне-2019/20 — $700 тыс.

"Валентин — большой игрок, который доказал в прошлом сезоне, что у него есть все шансы закрепиться в НХЛ", — сказал Уоддел.

Зыков является воспитанником московского ЦСКА, он провел один сезон в Молодежной хоккейной лиге в составе «Красной Армии». Свою карьеру в Северной Америке нападающий начал в 2012 году, когда был задрафтован клубом Главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Бэ-Комо Драккар». В 2013 году на драфте НХЛ Зыков был выбран во втором раунде под общим 37-м номером «Лос-Анджелесом», в составе которого не провел ни одного матча. В 2016 году он был обменян в «Каролину», дебют россиянина в НХЛ состоялся 9 марта 2017 года в игре против «Рейнджерс», в которой нападающий забросил шайбу.

В Американской хоккейной лиге (АХЛ) он провел 187 матчей, набрав 110 очков (60 шайб и 50 передач). В НХЛ на его счету 12 игр и 8 очков (4 гола + 4 передачи) за результативность. Нападающий становился лучшим новичком Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (2013) и Канадской хоккейной лиги (2013), а также лучшим бомбардиром АХЛ (2018). В составе молодежной сборной России Зыков завоевал бронзовые медали чемпионата мира (2014).