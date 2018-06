«Бостон» не продлит контракт с Худобиным

«Бостон» дал понять, что не подпишет нового соглашения с российским голкипером Антоном Худобиным . 1 июля 32-летний вратарь станет неограниченно свободным агентом.

— Похоже, что ситуация со вторым голкипером изменится, — сказал генеральный менеджер команды Дон Суини.

Sweeney on the teams’s UFAs: «Kept in contact with all of them. Looks like the [backup] goaltending [situation] is going in a different direction.»

Худобин провел в НХЛ 147 матчей (135 в старте). Он имеет следующие показатели: 2,47 в среднем пропущенных шайб и 91,5% сэйвов.