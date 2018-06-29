Опубликованы редкие кадры с самыми толстыми свиньями в мире

National Geographic опубликовал кадры, на которых запечатлена группа больших лесных свиней — вида, считающегося самым большим в своем роде. Ролик размещен на YouTube-канале проекта.

Черное животное, покрытое жесткой щетиной, весит в среднем 272 килограмма и крайне редко попадается исследователям.

Исследователь National Geographic Рафаэль Рейна-Уртадо (Rafael Reyna-Hurtado) отыскал представителей, обитающих в Восточной Африке. В ролике семья свиней в их привычной среде обитания: из него специалисты узнали, что обычно они передвигаются группами, состоящими из трех — четырех взрослых особей с поросятами.

Популяция свиней в Восточной Африке снижается угрожающими темпами: несмотря на то, что представители вида редко попадаются людям, за ними активно охотятся ради их мяса.