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Опубликованы редкие кадры с самыми толстыми свиньями в мире
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Опубликованы редкие кадры с самыми толстыми свиньями в мире 

Lenta.ru 29 июня 2018
National Geographic опубликовал кадры, на которых запечатлена группа больших лесных свиней — вида, считающегося самым большим в своем роде. Ролик размещен на YouTube-канале проекта.
Черное животное, покрытое жесткой щетиной, весит в среднем 272 килограмма и крайне редко попадается исследователям.
Исследователь National Geographic Рафаэль Рейна-Уртадо (Rafael Reyna-Hurtado) отыскал представителей, обитающих в Восточной Африке. В ролике семья свиней в их привычной среде обитания: из него специалисты узнали, что обычно они передвигаются группами, состоящими из трех — четырех взрослых особей с поросятами.
Популяция свиней в Восточной Африке снижается угрожающими темпами: несмотря на то, что представители вида редко попадаются людям, за ними активно охотятся ради их мяса.
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