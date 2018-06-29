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Семейные каникулы: Мария Погребняк наслаждается отдыхом с мужем и детьми в Дубае
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Семейные каникулы: Мария Погребняк наслаждается отдыхом с мужем и детьми в Дубае 

Teleprogramma.pro 29 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Пока в России проходит чемпионат мира и наша сборная готовится к матчу с Испанией, некоторые футболисты отдыхают. Так недавно уехал в ОАЭ Павел Погребняк. Его супруга Мария уже несколько дней наслаждается семейным отдыхом и делится красочными фото. Она давно стала светской львицей и за ее жизнью следят больше 800 тысяч подписчиков. Супруги сейчас купаются в океане, а также уже посетили аквапарк и дельфинарий вместе с детьми.
«Сегодня сбыла моя мечта, я плавала с дельфинами. Это незабываемые впечатления! Мы с дельфином играли в мяч, танцевали и даже целовались», — написала Мария под снимком с морским животным. На других кадрах она демонстрирует идеальную фигуру в купальнике. Некоторые поклонники считают ее слишком худой, но недавно она дала понять, что для матери троих детей у нее спортивное тело, которого она добилась нелегким трудом.
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Напомним, футболист знаком с Марией со школы. Они обвенчались, когда девушке исполнилось 18 лет. Уже через год она подарила своему возлюбленному первенца — сына Артема, а потом у них появились Леша и Паша. На новых фото жена Погребняка позирует со своими наследниками. Поклонники отмечают, что мальчики растут настоящими красавцами и очень похожи на отца.
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