Семейные каникулы: Мария Погребняк наслаждается отдыхом с мужем и детьми в Дубае

Пока в России проходит чемпионат мира и наша сборная готовится к матчу с Испанией , некоторые футболисты отдыхают. Так недавно уехал в ОАЭ Павел Погребняк . Его супруга Мария уже несколько дней наслаждается семейным отдыхом и делится красочными фото. Она давно стала светской львицей и за ее жизнью следят больше 800 тысяч подписчиков. Супруги сейчас купаются в океане, а также уже посетили аквапарк и дельфинарий вместе с детьми.

«Сегодня сбыла моя мечта, я плавала с дельфинами. Это незабываемые впечатления! Мы с дельфином играли в мяч, танцевали и даже целовались», — написала Мария под снимком с морским животным. На других кадрах она демонстрирует идеальную фигуру в купальнике. Некоторые поклонники считают ее слишком худой, но недавно она дала понять, что для матери троих детей у нее спортивное тело, которого она добилась нелегким трудом.

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Напомним, футболист знаком с Марией со школы. Они обвенчались, когда девушке исполнилось 18 лет. Уже через год она подарила своему возлюбленному первенца — сына Артема, а потом у них появились Леша и Паша. На новых фото жена Погребняка позирует со своими наследниками. Поклонники отмечают, что мальчики растут настоящими красавцами и очень похожи на отца.

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