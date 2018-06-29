Дарья Мороз разделась для необычного проекта. И это очень красиво 

Дарья Мороз — не из робкого десятка. В кино актриса довольно часто играет эксцентричных героинь, зато на фотографиях для глянца выглядит более чем скромно, но не в этот раз. В числе других знаменитостей Мороз приняла участие в проекте фотохудожника Дианы Авхадиевой. В кадре Дарья позирует обнаженной в воде. «Потрясающей красоты, на мой взгляд, проект», — выразила свое мнение актриса в подписи к снимку. С ней невозможно не согласиться: в общем и целом кадр выглядит целостным и эстетически прекрасным.
"Ооооочень! Восторг!", «Очень чувственно», «Фантастическая красота! Какая-то жуткая…Но очень красиво!», «Смело! И прекрасно, Даша!», «Невероятно красиво», — нахваливают увиденное подписчики актрисы.
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Добавим, что проект, в котором ранее также приняли участие Маруся Фомина, Сати Казанова, Катерина Шпица и другие знаменитости называется Dia777. Первую из целой серии фотографию подобного рода опубликовала в микроблоге сама Диана Авхадиева еще весной прошлого года.