Дайнеко показала фигуру в купальнике с глубоким декольте 

31-летняя Виктория Дайнеко уже больше года не может наладить свою личную жизнь. В прошлом году она окончательно рассталась с супругом Дмитрием Клейманом. Некоторое время они пытались спасти брак, но им это не удалось. Они так и не помирились, поэтому иногда у них вспыхивают ссоры из-за их общей дочери Лидии. Тем временем певица устала гастролировать и мечтает улететь на море. Сегодня она поделилась фото в купальнике, ностальгируя по отпуску.
«Я тут подумала, может просто раз! И на море?», — написала Дайнеко. В кадре она купается в бассейне в откровенном купальнике с глубоким декольте и пьет прохладительный напиток. Фото было сделано около месяца назад, когда артистка несколько дней провела в Лос-Анджелесе. Пикантный наряд очень понравился ее поклонникам. «Вика куколка», «Худенькая», «Вика, выглядишь, как всегда, просто сногсшибательно», «Какой наряд», — прокомментировали пост подписчики.
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Многие отметили, что Виктории действительно стоит отдохнуть. Это прекрасная возможность развеяться и завести курортный роман. Однако недавно певица спровоцировала слухи о том, что у нее вновь вспыхнули чувства к Алексею Воробьеву. Артистка опубликовала видео с недавнего концерта, где они вместе исполнили трогательную песню. Поклонники считают их отличной парой, но официально они не объявляли об отношениях.
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