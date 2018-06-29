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Сможет ли зрячий понять слепого: второй этап проекта «Страна других. Дети» на радио «КП-Калининград»
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Сможет ли зрячий понять слепого: второй этап проекта «Страна других. Дети» на радио «КП-Калининград» 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининградском зоопарке зрячие и незрячие дети вместе пойдут на экскурсию и будут учиться общаться и понимать друг друга.
Второй этап проекта «Страна других. Дети», который радиостанция «Комсомольская правда — Калининград» осуществляет совместно с «Клопс», называется «Другой зоопарк». Он состоится в четверг, 5 июля.
После экскурсии по зоопарку дети побывают на пикнике, на который придёт и глава города Алексей Силанов со своей внучкой. Мэр поговорит с родителями, ответит на их вопросы.
Во время прямого эфира из зоопарка участники проекта и известные калининградцы поделятся впечатлениями и поговорят об инклюзии — взаимодействии обычных и особенных детей.
Во время радиомарафона «Страна других. Дети» маленькие калининградцы с ограниченными возможностями смогли на несколько минут стать ведущими. Они задали вопросы Антону Алиханову, Евгению Гришковцу и другим нашим известным землякам.
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