Сможет ли зрячий понять слепого: второй этап проекта «Страна других. Дети» на радио «КП-Калининград»

В Калининградском зоопарке зрячие и незрячие дети вместе пойдут на экскурсию и будут учиться общаться и понимать друг друга.

Второй этап проекта «Страна других. Дети», который радиостанция «Комсомольская правда — Калининград» осуществляет совместно с «Клопс», называется «Другой зоопарк». Он состоится в четверг, 5 июля.

После экскурсии по зоопарку дети побывают на пикнике, на который придёт и глава города Алексей Силанов со своей внучкой. Мэр поговорит с родителями, ответит на их вопросы.

Во время прямого эфира из зоопарка участники проекта и известные калининградцы поделятся впечатлениями и поговорят об инклюзии — взаимодействии обычных и особенных детей.