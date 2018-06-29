Сможет ли зрячий понять слепого: второй этап проекта «Страна других. Дети» на радио «КП-Калининград» 

В Калининградском зоопарке зрячие и незрячие дети вместе пойдут на экскурсию и будут учиться общаться и понимать друг друга.
Второй этап проекта «Страна других. Дети», который радиостанция «Комсомольская правда — Калининград» осуществляет совместно с «Клопс», называется «Другой зоопарк». Он состоится в четверг, 5 июля.
После экскурсии по зоопарку дети побывают на пикнике, на который придёт и глава города Алексей Силанов со своей внучкой. Мэр поговорит с родителями, ответит на их вопросы.
Во время прямого эфира из зоопарка участники проекта и известные калининградцы поделятся впечатлениями и поговорят об инклюзии — взаимодействии обычных и особенных детей.
Во время радиомарафона «Страна других. Дети» маленькие калининградцы с ограниченными возможностями смогли на несколько минут стать ведущими. Они задали вопросы Антону Алиханову, Евгению Гришковцу и другим нашим известным землякам.