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Аппетитные формы: похорошевшая Нюша показала соблазнительные фото с отдыха
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Аппетитные формы: похорошевшая Нюша показала соблазнительные фото с отдыха 

Teleprogramma.pro 29 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
27-летняя певица Нюша в прошлом году сыграла свадьбу с Игорем Сивовым. Еще до бракосочетания она говорила, что мечтает о детях. В начале этого года поклонники заметили, что у артистки округлился живот, но она долгое время пыталась скрыть свою беременность. Однако недавно певица объявила о том, что ждет первенца. Несмотря на свое интересное положение, она продолжает гастролировать, но иногда делает перерыв на отдых.
Так на днях Нюша оказалась на райском курорте с супругом и поделилась новыми фото. В кадре она позирует у бассейна в купальнике и парео, Однако даже туника для пляжа не смогла скрыть изменения в ее фигуре. Поклонники сразу заметили, что ее формы стали пышнее, чем были раньше. Певица не только похорошела, но и стала обладательницей бюста на несколько размеров больше прежнего. «Уфф, какая красотка», «Красотка без косметики очень хорошо тебе», «Девушка конфетка», «Хорошенькая! Наверно будет доченька! Удачи!», «Беременность тебе идет», — прокомментировали снимки поклонники.
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Пока артиста скрывает пол будущего ребенка. Однако, по некоторым данным, Нюша решила рожать в России. Стоит отметить, что многие звезды боятся выпасть из жизни во время беременности, поэтому продолжают выступать на сцене. Например, Светлана Лобода во время второй беременности объехала с концертами много городов, а буквально через пару недель после родов блистала на премии МУЗ-ТВ.
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