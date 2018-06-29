Аппетитные формы: похорошевшая Нюша показала соблазнительные фото с отдыха

27-летняя певица Нюша в прошлом году сыграла свадьбу с Игорем Сивовым. Еще до бракосочетания она говорила, что мечтает о детях. В начале этого года поклонники заметили, что у артистки округлился живот, но она долгое время пыталась скрыть свою беременность. Однако недавно певица объявила о том, что ждет первенца. Несмотря на свое интересное положение, она продолжает гастролировать, но иногда делает перерыв на отдых.

Так на днях Нюша оказалась на райском курорте с супругом и поделилась новыми фото. В кадре она позирует у бассейна в купальнике и парео, Однако даже туника для пляжа не смогла скрыть изменения в ее фигуре. Поклонники сразу заметили, что ее формы стали пышнее, чем были раньше. Певица не только похорошела, но и стала обладательницей бюста на несколько размеров больше прежнего. «Уфф, какая красотка», «Красотка без косметики очень хорошо тебе», «Девушка конфетка», «Хорошенькая! Наверно будет доченька! Удачи!», «Беременность тебе идет», — прокомментировали снимки поклонники.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1810919723106748512_22442174"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Пока артиста скрывает пол будущего ребенка. Однако, по некоторым данным, Нюша решила рожать в России . Стоит отметить, что многие звезды боятся выпасть из жизни во время беременности, поэтому продолжают выступать на сцене. Например, Светлана Лобода во время второй беременности объехала с концертами много городов, а буквально через пару недель после родов блистала на премии МУЗ-ТВ.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1810379082790494513_22442174"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);