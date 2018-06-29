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Мир не так уж и плох, пока в нем есть челлендж «Какого пуха?»
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Мир не так уж и плох, пока в нем есть челлендж «Какого пуха?» 

Bigpicture.ru 29 июня 2018
Фото: Bigpicture.ru
Новости делают вас депрессивным? Вам кажется, что вокруг слишком много негатива? Социальные сети заставляют вас чувствовать себя неполноценным или уставшим?
Мы знаем, что может вам помочь: новый челлендж с животными «Какого пуха?» (What the Fluff?). Он стартовал в сети всего пару дней назад, но уже обрел популярность по всему миру. Из-за искренности эмоций у животных его можно назвать самым добрым и невинным челленджем в интернете на сегодня.
Публикация от Codie the Corgi (@codiethecorgi)
27 Июн 2018 в 6:54 PDT  Суть состоит в том, что люди сбивают с толку питомцев неожиданностью и даже кажущейся «магией» своих действий. Для этого хозяева прячутся за покрывалом, подбрасывают его и, пока оно падает, убегают. Тем самым создают иллюзию исчезновения.
Публикация от LADbible (@ladbible)
26 Июн 2018 в 3:05 PDT  Животные, наблюдая такой перформанс, испуганно вскакивают, поскольку они действительно уверены, что хозяин исчез. Отсюда и название челленджа — реакция питомцев будто бы говорит сама за себя: «Какого пуха?»
Публикация от J A X (@siberianhusky_jax)
17 Июн 2018 в 11:31 PDT  Челлендж начался около недели назад с видео о сибирской хаски Джекс. Хозяйка уж очень смутила своего питомца внезапным исчезновением из-под одеяла. Своим роликом девушка вдохновила многих на такую же забавную акцию.
this #WhatTheFluff challenge really freaked dunloe out i’m laughin pic.twitter.com/rF6iGebyjy
— Julia (@JuliaaSwansonn) 26 июня 2018 г.
Челлендж стал популярен и на просторах твиттера.
The «what the fluff» challenge pic.twitter.com/8Pv4agjKJr
— Matt (@MattSalsamendi) 21 июня 2018 г.
Не все питомцы пугаются резкого исчезновения хозяев. Кто-то далеко не сразу бросается на поиски человека.
I tried the #WhatTheFluff challenge with my dog. Good thing I love her pic.twitter.com/eyAgUKRkvi
— Kindsey Gilgeous-Bernhard (@kindseybernhard) 26 июня 2018 г.
Мы верим, что такой милый и добрый челлендж поможет вам отвлечься от будничных неприятностей, ведь главное — это неподдельные эмоции животных, которые так крепко нас любят.
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