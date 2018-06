Мир не так уж и плох, пока в нем есть челлендж «Какого пуха?»

Новости делают вас депрессивным? Вам кажется, что вокруг слишком много негатива? Социальные сети заставляют вас чувствовать себя неполноценным или уставшим?

Мы знаем, что может вам помочь: новый челлендж с животными «Какого пуха?» (What the Fluff?). Он стартовал в сети всего пару дней назад, но уже обрел популярность по всему миру. Из-за искренности эмоций у животных его можно назвать самым добрым и невинным челленджем в интернете на сегодня.

Публикация от Codie the Corgi (@codiethecorgi)

27 Июн 2018 в 6:54 PDT Суть состоит в том, что люди сбивают с толку питомцев неожиданностью и даже кажущейся «магией» своих действий. Для этого хозяева прячутся за покрывалом, подбрасывают его и, пока оно падает, убегают. Тем самым создают иллюзию исчезновения.

Публикация от LADbible (@ladbible)

26 Июн 2018 в 3:05 PDT Животные, наблюдая такой перформанс, испуганно вскакивают, поскольку они действительно уверены, что хозяин исчез. Отсюда и название челленджа — реакция питомцев будто бы говорит сама за себя: «Какого пуха?»

Публикация от J A X (@siberianhusky_jax)

17 Июн 2018 в 11:31 PDT Челлендж начался около недели назад с видео о сибирской хаски Джекс. Хозяйка уж очень смутила своего питомца внезапным исчезновением из-под одеяла. Своим роликом девушка вдохновила многих на такую же забавную акцию.

this #WhatTheFluff challenge really freaked dunloe out i’m laughin pic.twitter.com/rF6iGebyjy

— Julia (@JuliaaSwansonn) 26 июня 2018 г.

Челлендж стал популярен и на просторах твиттера.

The «what the fluff» challenge pic.twitter.com/8Pv4agjKJr

— Matt (@MattSalsamendi) 21 июня 2018 г.

Не все питомцы пугаются резкого исчезновения хозяев. Кто-то далеко не сразу бросается на поиски человека.

I tried the #WhatTheFluff challenge with my dog. Good thing I love her pic.twitter.com/eyAgUKRkvi

— Kindsey Gilgeous-Bernhard (@kindseybernhard) 26 июня 2018 г.

Мы верим, что такой милый и добрый челлендж поможет вам отвлечься от будничных неприятностей, ведь главное — это неподдельные эмоции животных, которые так крепко нас любят.