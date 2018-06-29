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Модель из Австрии весом 50 кг назвали «слишком полной»
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Модель из Австрии весом 50 кг назвали «слишком полной» 

Teleprogramma.pro 29 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
20-летняя австрийка Джаз Эггер была вынуждена переехать в Великобританию для того, что построить блестящую модельную карьеру. Обосновавшись в Лондоне начинающая манекенщица приняла участие в телешоу Next Top Model в Германии — аналог популярного в США проекта «Топ-модель по американски» с Тайрой Бэнкс. Кроме того, девушка участвовала в различных конкурсах красоты в Англии.
В одном из своих интервью Джаз поделилась с поклонниками необычной историей, которая произошла с ней на кастинге. По словам Эггер, представители одного из модельных агентств назвали ее «слишком полной», заявив, что девушке необходимо похудеть. При этом Джаз отметила, что она весит всего 50 килограммов при росте 177 сантиметров. «Как это возможно? Это какое-то сумасшествие. И это ненормально, что они хотят нездоровых моделей», — вопрошают блогеры. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1755158467259546426_276915130"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
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Сама модель обратилась к своим поклонникам, заверив их, что вне зависимости от комплекции, роста и веса — каждая девушка прекрасна по своему, своей уникальной красотой. К слову, в Америке большой популярностью пользуются модели plus-size, которые представляют в каталогах одежду для обычных женщин со средними размерами.
«Образ жизни, который они навязывают, ведет к комплексам и проблемам со здоровьем. Я не собираюсь становиться изможденной и слишком худой», — приводит cosmo.ru слова модели.
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