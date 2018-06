Первый в мире парк развлечений «Мир Angry Birds» открылся в Катаре

Если ваш ребенок — фанат «Angry Birds», то теперь его целью станет посетить «Мир Angry Birds». Тематический парк, посвященный компьютерной игре, открылся в городе Доха в Катаре. И это первый в мире парк развлечений с тематикой злых птичек.

В парке есть аттракционы для всех возрастов, которые расположены на территории в 17 тысяч квадратных метров. Среди названных создателями аттракционов — Blast Bomb, который позволит гостям парка почувствовать всю остроту полета в свободном падении, и Red Alert, который закружит своих гостей на крутых виражах. Также в парке можно будет прокатиться по 100-метровой канатной дороге, откуда открывается потрясающий вид на парк с высоты птичьего полета.

The first ever @AngryBirds theme park to open in one of #Qatar's biggest shopping malls, @DohaFestCity! The birds may be angry but they sure are a blast and you will have the time of your life! #VisitQatarpic.twitter.com/opxg6qu9vP

— Visit Qatar (@VisitQatar) 13 июня 2018 г.

А еще в парке открылся детский образовательный центр Big Tree. В нем малышей познакомят с культурой, музыкой и искусством Катара, но в легкой и игровой форме. Создание парка развлечений «Мир Angry Birds» — первый шаг в развитии семейного отдыха в Катаре и, кажется, это отличный способ привлечь в страну туристов со всего мира!

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.