Геннадий Головкин награждён орденом президента Казахстана: фото и видео дня

Сегодня чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) был награждён почётным орденом от президента Казахстана . Об этом боксёр поведал через свой профиль в Instagram.

«Сегодня был награждён Главой государства Орденом «Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации Нурсултана Назарбаева ». Благодарю Нурсултана Абишевича за постоянную поддержку, для меня большая честь представлять нашу страну на лучших мировых аренах», — написал Геннадий.

Бүгін Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» орденімен марапаттады. Нұрсұлтан Әбішұлына жан-жақты қолдау үшін алғысымды білдіремін. Мен үшін Қазақстан намысын әлемнің үздік ареналарында қорғау — үлкен мәртебе. Сегодня был награждён Главой государства Орденом «Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации Нурсултана Назарбаева». Благодарю Нурсултана Абишевича за постоянную поддержку, для меня большая честь представлять нашу страну на лучших мировых аренах. Today I was privileged to receive an Order of «The First President of the Republic of Kazakhstan» from Head of our Country. Thank you Mr. President for your constant support. As I always say it’s a big honor to represent my Country.

