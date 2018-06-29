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Стефанию Маликову раскритиковали за незнание географии
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Стефанию Маликову раскритиковали за незнание географии 

Letidor.ru 29 июня 2018
Фото: Letidor.ru
Девушка допустила досадную ошибку, рассказывая о своем отдыхе в Греции.
Юная Стефания Маликова, дочь известного исполнителя, композитора, продюсера Дмитрия Маликова, разместила в личном блоге фотографию из отпуска в Греции — и неожиданно для себя столкнулась с волной критики. Дело в том, что, рассказывая об отдыхе, девушка допустила досадную оплошность — и назвала остров Санторини городом.
Город Санторини в Греции не впечатлил, но вид очень красивый открывается сверху,
— написала Стефания в личном блоге.
Публикация от Stesha Malikova (@steshamalikova)
28 Июн 2018 в 11:42 PDT  «Санторини — это же остров», — тут же возмутилась аудитория. — «Нет города Санторини. Есть остров Санторини, на котором два города — Фира и Ия. Гугл в помощь…», «Санторини — это остров!», «Это не город, а остров, один из трех самых красивых в мире. Всех впечатляет, а тебя нет?!», «Это не город, а остров — находясь там и этого не знать?..».
Напомним, певец Дмитрий Маликов и его жена Елена вместе с 1992 года. Пара растит 18-летнюю дочь Стефанию. В конце января нынешнего года Дмитрий и Елена Маликовы во второй раз стали родителями: у них родился долгожданный сын. Ребенок появился на свет благодаря услугам суррогатной матери.
Также у супруги артиста есть 32-летняя дочь Ольга от предыдущего брака.
Публикация от Stesha Malikova (@steshamalikova)
26 Июн 2018 в 12:33 PDT  Фото: Instagram
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